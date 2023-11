Apesar dos emojis chegarem para ficar no WhatsApp se consagrarem como uma nova forma de comunicação no meio digital, a real definição de alguns ainda segue sendo um mistério. Um deles, é o caso do significado do emoji da mulher com os braços em “x” no WhatsApp.

Embora seja conhecido por uma boa quantidade de pessoas na plataforma, muitos ainda desconhecem o que realmente o caractere quer dizer e, por isso, acabam o utilizam em situações que não o cabem.

Quer saber qual a reação definição dessa figurinha? Leia até o final e descubra.

Descubra o significado do emoji da mulher com os braços em “x” no WhatsApp

É fato que, atualmente, os emojis se tornaram uma nova forma, mais dinâmica e interativa, de conversar nas plataformas digitais, principalmente no que diz respeito ao WhatsApp.

Seja para falar com amigos, familiares, colegas de trabalho ou conhecidos, os caracteres vem sendo amplamente utilizados e feito sucesso entre os usuários da plataforma.

Apesar do uso, muitos ainda desconhecem a verdadeira definição de alguns. Um dos casos é o significado do emoji da mulher com os braços em “x” no WhatsApp.

Esse caractere é bastante característico e utilizado em cidades asiáticas e carrega uma série de definições por parte dos usuários do aplicativo.

Um dos vários significados do item é que, por exemplo, ele pode ser usado para dizer a uma pessoa que você não quer algo ou não está aceitando um certo pedido. Ou seja, basicamente tendo o significado de um “não”.

Outra definição que também pode ser atribuída ao item é que, por vezes, ele também é usado como um método de defesa, para que a outra pessoa simplesmente não lance um ataque.

Vale destacar que o emoji foi adicionado ao Emoji 4.0 em 2016.

