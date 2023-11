Paraíso escondido em Goiás é um porto seguro para relaxar e se conectar com a natureza

A 5 km do centro de Pirenópolis, se encontra um verdadeiro paraíso para quem gosta de cachoeiras e adora explorar trilhas com bastante contato com a natureza.

Trata-se da Fazenda Bonsucesso, localizada na zona rural do município. Para ter acesso ao local, é necessário pagar uma taxa de R$ 50.

No entanto, quem entra na região pode conhecer diversas belezas do cerrado goiano. Para início de conversa, os visitantes podem conhecer seis cachoeiras.

Em sua totalidade, são 1.200 km de trilha, que pode ser feita a pé ou a cavalo (acompanhado por um guia).

As três primeiras quedas d’água na Fazenda Bonsucesso são mais rasas: as cachoeiras Açude (1 m de profundidade), Landi (sem poço para banho) e Palmito (2 m).

Contudo, ao decorrer da caminhada, as cascatas vão ficando mais profundas.

Em sequência, são apresentadas as cachoeiras Pedreira, Bonsucesso (7 m) e a cachoeira Lagoa Azul, que possui um poço para banho de 5m.

Além dos atrativos naturais, a fazenda ainda possui uma loja de conveniências com produtos de fabricação própria, para quem quiser levar uma lembrancinha para casa.

O local recebe visitantes todos os dias, das 09h às 16h30. O horário limite para acesso às cachoeiras é 14h30.