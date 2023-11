Em tempos de calor, os eletrodomésticos passam a gastar mais energia de forma silenciosa e muita gente acaba nem percebendo. Isso gera um prejuízo enorme para o bolso.

2023 está sendo o ano com uma das maiores ondas de calor já registradas de todos os tempos e isso faz com que as pessoas gastem mais com aparelhos para se refrescar e equilibrar a temperatura em seus lares.

Só que nessas horas, muita gente não percebe que novos eletrodomésticos, se não comprados com atenção, podem causar um rombo financeiro por conta do grande consumo de energia elétrica que causam.

6 eletrodomésticos que gastam energia silenciosamente e estão deixando sua conta cara

1. Ar-Condicionado

A depender do tipo e da potência, esse aparelho pode variar o consumo entre 129 kWh e 679 kWh. Muito requisitado em cidades de clima quente, é um dos grandes vilões no consumo de energia. Muita atenção ao modelo e se ele possui performance econômica e sustentável.

2. Chuveiro elétrico

Esse é um dos grandes vilões do aumento da conta de luz. Em, por exemplo, um modelo com potência de 5.500 W e a 30 minutos de uso diário, pode consumir cerca de 88 kWh de energia elétrica por mês.

Por isso sempre recomendável o uso moderado, de tempo curto e, de preferência, a água quente só em casos extremos de temporada de frio.

3. Cooktop elétrico

O compacto e funcional cooktop elétrico pode ser um vilão do consumo de energia em casa. Segundo dados do Banco BV, mesmo usando apenas uma hora por dia, o consumo médio mensal desse eletrodoméstico é de 68,55 kHw.

4. Ventilador

Em tempos quentes, esse aparelho é um do top 3 dos campeões de consumo de energia. O ventilador, caso seja utilizado durante uma média de oito horas diárias, pode gastar cerca de 17,28 kWh por mês.

5. Lavadora de Louças

Outro vilão do consumo de energia que entra para a nossa lista.

Mesmo sendo um item fundamental na cozinha, a lavadora de louças pode causar um rombo financeiro na conta de luz. Se for utilizada 3x na semana, o aparelho com uma potência de 1.000W vai atingir o consumo médio de 12 kWh mês.

6. Geladeira

Essencial demais no cotidiano, porém é preciso ter muita atenção com a frequência de uso deste item porque ela necessita estar ligada na tomada 24 horas por dia.

O gasto mensal de um modelo desse pode variar entre 40 kWh e 57 kWh.

