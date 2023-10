Quem não quer economizar uma grana hoje em dia com as contas ao final do mês, né? Nessas horas, recorremos a tudo que nos poupe energia elétrica, água, gás e assim por diante.

Bom e se tratando da conta de luz, há verdadeiras coisas que podem ser feitas para economizar energia, porque existem eletrodomésticos que gastam muito mais que outros.

Acompanhe a lista a seguir e já corra para tirar esses itens da sua tomada!

6 eletrodomésticos que não parecem, mas gastam muita energia elétrica:

1. Cooktop elétrico

Começando nossa lista, o compacto e funcional cooktop elétrico pode ser um vilão do consumo de energia em casa.

Segundo dados do Banco BV, mesmo usando apenas uma hora por dia, o consumo médio mensal desse eletrodoméstico é de 68,55 kHw.

Sendo assim, para economizar, use o equipamento só quando for necessário mesmo e, se possível, faça tudo de uma só vez para não ter que ligar e desligar várias vezes.

2. Videogame

O aparelho de diversão, desde os mais jovens até os mais velhos, pode pesar (e muito) na conta de engenheira.

Quando usado em excesso, basta 4 horas diárias, durante 15 dias, para um consumo médio mensal de 1,44 kHw, isso ainda varia de modelo para modelo.

A única saída é tirar o equipamento da tomada quando não estiver usando, porque até em standby, ele consome energia.

3. Notebook

Não é segredo para ninguém que o deixar notebooks na tomada é um vilão na conta de energia.

Segundo analistas, a melhor escapatória para fugir desse rombo no seu bolso é sempre tirá-lo, afinal, quando fica conectado, ele pode consumir cerca de 0,12 kWh.

4. Celular

Isso é um tremendo erro, assim como os computadores.

Deixar o carregador na tomada sem o aparelho consumindo a energia aumenta drasticamente sua conta de luz.

E detalhe, fazer isso ainda pode provocar um incêndio, já que o transformador fica liberando calor sem ter para onde ir.

5. Roteador da internet

Sabemos que é difícil alimentar o hábito de desligar o roteador da internet quando não estamos usando a rede.

Uma alternativa para isso é ao menos desligar o aparelho quando estivermos fora de casa. Essa é a melhor saída para economizar energia.

6. Chuveiro elétrico

Por fim, todo mundo sabe que o chuveiro elétrico pode pesar muito na conta de energia. Segundo analistas, a melhor escapatória para fugir desse rombo no seu bolso é evitar de usar o chuverio em altas temperaturas por um longo tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!