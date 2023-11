Alerta para todos que têm e usam cartão de crédito para fazer compras

As compras no cartão de crédito oferecem conveniência e agilidade, permitindo que os consumidores adquiram produtos e serviços instantaneamente, mas com o pagamento só posteriormente.

No entanto, é crucial manter um controle financeiro para evitar dívidas desnecessárias e taxas adicionais no ir e vir de compras.

A segurança proporcionada pelas transações eletrônicas também destaca o papel fundamental dos cartões de crédito na moderna experiência de consumo.

E foi aí que uma nova forma de proteger o seu instrumento de pagamento viralizou na internet e muita gente não sabia como funcionava.

O criador de conteúdo digital Daniel, conhecido no Instagram pelo nome de usuário Danieltechonday, ensinou uma nova forma de proteger as informações do cartão que tem ajudado muita gente a não cair em fraudes.

O método consiste em tapar os seus dados na parte de trás da via usando uma tira de fita adesiva, para impedir que as informações sejam roubadas.

O objetivo é fazer com que a fita esconda seus dados e não permita que um hacker tire foto deles e os use para tentar fraudar uma compra ou fazer um empréstimo sem autorização.

Confira o vídeo completo da postagem: