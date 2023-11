Veja o que abre e fecha no feriadão prolongado de Emancipação de Aparecida de Goiânia

Os aparecidenses devem se organizar, pois com a Emancipação Política de Aparecida de Goiânia (14), seguida pela Proclamação da República (15), foi decretado ponto facultativo nesta segunda-feira (13) e os dias serão atípicos até quinta-feira (16).

Isso porque, com o feriadão prolongado, bancos, Correios e outros segmentos da repartição pública estarão com as portas fechadas e apenas serviços essenciais seguirão em pleno funcionamento.

Assim, a população seguirá contando com serviços de segurança, emergência em saúde com atendimento 24h, além da limpeza urbana.

No entanto, vale ressaltar que a Central de Imunização também estará fechada, com os serviços retornando apenas na quinta-feira (16), segundo a Secretaria de Saúde.

Já os shoppings devem seguir o horário normal de funcionamento na segunda (13), mas ter horários especiais de domingo na terça (14) e quarta (15).

Veja o que abre e fecha:

Bancos

Assim como as agências dos Correios, os bancos estarão com as portas fechadas para atendimento ao público durante o feriado.

Porém, vale ressaltar que as áreas de autoatendimento, os canais digitais e remotos das agências seguirão disponíveis para aqueles que precisarem realizar transferências e pagamentos de contas.

Central de Imunização

Os aparecidenses que precisam de alguma vacina terão que aguardar um pouco. A partir desta segunda-feira (13), a Central de Imunização estará fechada.

De acordo com a Secretaria de Saúde, logo após o feriado prolongado, os atendimentos voltam à normalidade.

Guarda Municipal

Como se trata de serviço essencial, a Guarda Municipal não vai parar e seguirá atendendo durante todo o feriado prolongado.

Dessa forma, caso algo ocorra, a população poderá entrar em contato por meio do número 153 para receber atendimento.

Saúde

Em casos de emergência e urgência, os aparecidenses poderão recorrer normalmente aos serviços de saúde 24 horas do município.

Para mais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também se manterá disponível, podendo ser acionado através do número 192.