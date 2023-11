Ausência de Roberto em compromissos de Caiado na China está chamando atenção

Os registros das atividades da comitiva goiana na China publicados nas redes sociais, sobretudo nos stories do Instagram, têm gerado especulações em Anápolis por um detalhe curioso: a ausência do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

O chefe do Executivo Anapolino não tem aparecido junto com o governador Ronaldo Caiado (UB), que lidera as visitas nas empresas e instituições do país oriental.

A primeira-dama e deputada estadual Vívian Naves (PP) também tem sido fotografada sem a companhia do esposo.

Nas redes sociais, Roberto tem compartilhado as publicações de Vívian e das ações da Prefeitura de Anápolis.

A comitiva retorna ao Brasil na próxima terça-feira (14). Até o momento, Roberto também não conseguiu concretamente atrair nenhum investimento para o município.

Evento reúne políticos e direção da Equatorial para falar sobre energia no DAIA

Nesta segunda-feira (13), o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e a vereadora Andreia Rezende (SD) promovem evento sobre o fornecimento de energia no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A reunião, que será realizada no prédio da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codego) no município, contará com representantes de empresas instaladas no distrito, membros de órgãos classistas e diretores da Equatorial.

Existe a expectativa de que a distribuidora aponte uma data para o início do funcionamento de uma subestação que está sendo construída para atender o DAIA.

Vale lembrar que a falta de capacidade energética é o maior impeditivo para instalação de novas indústrias no município.

Desculpa da Equatorial para explicar queda sistemática de energia em outubro

Segundo a Equatorial, as seguidas quedas de eletricidade em Goiás em outubro ocorreram devido ao consumo recorde de energia no estado.

De acordo com a concessionária, cada residência consumiu em média 225 kWh. Índice semelhante só foi visto no mesmo mês de 2020, quando o consumo chegou a 200 kWh.

Entidade pede audiência pública em caráter de urgência para discutir inadimplência do IMAS

A Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagem e Estabelecimentos de Saúde do Estado de Goiás (FEHOESG) enviou à Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Goiânia um pedido de audiência pública em caráter de urgência.

As partes querem buscar uma solução para dívida do Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS) com a entidade.

Os pagamentos estão atrasados desde 2021 e até o momento não foram encontradas soluções para o impasse.

Morte de vereador deixa Leopoldo de Bulhões em luto

Vereador e 1º Secretário da Câmara de Leopoldo de Bulhões, Waldemar Gomes Júnior, mais conhecido como “Marzinho”, faleceu na manhã deste domingo (12), aos 72 anos. Ele foi vítima de um infarto.

O município decretou luto oficial de três dias pela perda.

Feriado prolongado para os servidores públicos de Aparecida de Goiânia

Os servidores públicos de Aparecida de Goiânia só voltarão a trabalhar na quinta-feira (16). A Prefeitura decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (13). Na terça-feira (14) é celebrada a emancipação política do município e, por fim, na quarta-feira (15), tem o feriado da Proclamação da República.

Serviços essenciais como segurança, emergência em saúde e limpeza urbana seguem funcionando normalmente.

Nota 10

Para Federação Goiana de Futebol (FGF), que deu início ao “Projeto Gramados”. A iniciativa pretende revitalizar os campos dos estádios das times que disputarão o Campeonato Goiano da 1ª Divisão em 2024.

Os estádios do Morrinhos e Goiatuba foram os primeiros contemplados.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia, que pelo segundo final de semana consecutivo não conseguiu organizar o trânsito nos imediações dos locais de prova do ENEM.

Os transtornos, com congestionamento quilométricos, foram enormes.