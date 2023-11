Com 60 anos, ‘Vovó Uber’ de Goiás impressiona internautas com rotina agitada

Aos 60 anos, a técnica de enfermagem e artesã Conceição de Maria Barros de Castro é o exemplo de que a idade não é empecilho para sair da zona de conforto e migrar para uma nova área.

É que todos os dias, a idosa percorre por cerca de 5h pelas ruas do município de Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia, para atuar como motorista de aplicativo.

A ocupação, que é desempenhada por ela há quatro anos, e a rotina não ficaram restritas apenas às corridas e começaram a ser compartilhadas por ela nas redes sociais, o que lhe rendeu o apelido de “Vovó do Uber” e o acúmulo de mais de 38 mil seguidores na plataforma do Instagram.

Natural da Bahia (BA), mas moradora de Senador Canedo, ela conta que a decisão de ingressar no segmento partiu após abandonar o emprego de operadora de caixa em um supermercado. Mas Conceição garante não ser uma pessoa muito quieta e revela que, vira e mexe, retornava ao antigo serviço na época para conversar com os demais colegas.

“Eu pegava o carro e ia para lá [supermercado] todo dia. Vira e mexe aparecia uma pessoa pedindo para fazer essa entrega ou levar em algum lugar. Acabou que eu comecei a pegar gosto e meu menino também já trabalhava como motorista de aplicativo nas horas vagas. Foi quando eu arrumei a minha documentação para trabalhar no aplicativo”, explicou ao Portal 6.

A partir de então, o que servia de quebra-galho para os colegas acabou se tornando profissão. No entanto, foi somente quatro anos depois, durante um dos trajetos, que a ideia de compartilhar a rotina nas redes sociais veio à tona.

De acordo com Conceição, tudo começou depois de uma troca de conversa com uma passageira em uma espécie de ‘sessão de desabafo’. Foi nesse momento que a cliente sugeriu que a idosa começasse a produzir conteúdos desse tipo para as plataformas digitais, a fim de ajudar outras pessoas.

“Eu converso demais com os meus passageiros porque dentro do carro você acaba sendo a psicóloga, a mãe e a amiga e, às vezes, a gente acaba ajudando muita gente com uma palavra amiga. Ai uma passageira falou: ‘você é tão comunicativa porque você não grava um vídeo falando isso que fala pra nós? Você vai ajudar outras pessoas’ “, revela.

Conceição, que até então seguia com as redes sociais desativadas há cinco anos, levou a dica ao pé da letra e entrou de cabeça na web. Por meio de vídeos, ela compartilha o dia a dia, além de proferir frases de apoio aos seguidores.

Em menos de 02 meses, ela tem conquistado os internautas. De acordo com a motorista, a recente fama foi algo inesperado, mas que se sente contente com o sucesso e que, inclusive, conta com o apoio da família para a gravação dos conteúdos.

“Todo mundo aqui em casa apoia e me ajuda a gravar, porque eu não sei mexer direito nessas coisas, mas todo mundo me ajuda, principalmente minha irmã caçula. […] Eu recebo mensagem o dia todo, às vezes são tantas que eu não consigo nem responder”, revela dando uma leve risada.