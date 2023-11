Esse é o motivo de motoristas da Uber não aceitarem viagens com 4 passageiros

Usuários da Uber passaram a relatar, nas últimas semanas, sobre a dificuldade de encontrar motoristas que aceitam transportar até 04 passageiros no carro. O problema, inclusive, ultrapassa as barreiras de Goiânia e também já é percebido em outros estados brasileiros.

O serviço disponibilizado pela plataforma inclui o transporte de quatro pessoas em carros de passeio. Então, com a pandemia da Covid-19, devido às restrições sanitárias, a Uber passou a aceitar apenas três passageiros, de forma que o banco da frente fique livre. Além disso, o ar-condicionado, incluso nos benefícios, foi substituído por janelas abertas, para promover a circulação do ar e diminuir as chances de contaminação.

Contudo, mesmo com o retorno das atividades e fim das restrições, ainda é possível encontrar diversos motoristas que são solicitados e, ao chegarem e se depararem com quatro pessoas, cancelam a corrida, deixando o grupo desamparado.

“Antes da pandemia não tinha essa chatice de Uber não querer levar 4 passageiros, durante a pandemia ok, agora até cancelam viagem ou levam 4, mas com uma cara ruim e numa ignorância”, desabafou um internauta no Twitter. Vale destacar que, no aplicativo, uma corrida já consta como disponível para até quatro pessoas.

Ao Portal 6, o líder comunitário da região Sudoeste de Goiânia dos motoristas de aplicativo, Miguel Veloso, explicou o motivo de tal escolha. “A 99 e a Uber não saiu do sistema de Covid, então a própria empresa orienta levar apenas 3 passageiros”, afirmou.

Miguel aponta que a pandemia afetou a categoria fortemente e deixou reflexos visíveis até hoje, por ser uma profissão que trabalha em um ambiente pequeno e fechado – o carro.

Com isso, profissionais que aceitam viagens com quatro passageiros o fazem por conta própria, visto que a escolha fica a critério do motorista, assim como o uso do ar-condicionado. “Mas muitos outros, por precaução ou medo de questão de saúde, optam por carregar apenas três, porque a próprio aplicativo permite”, destacou.

A Uber, por sua vez, não emitiu nenhum comunicado sobre a situação ou se o sistema voltará ao normal, de acordo com Miguel.