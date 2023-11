Governo de Goiás faz aviso importante para pacientes que aguardam cirurgias eletivas

Os pacientes que estão aguardando para serem chamados para quaisquer tipos de cirurgias eletivas pelo Programa Nacional de Redução de Filas do Ministério da Saúde em Goiás passarão a receber, a partir desta terça-feira (14), uma mensagem por SMS.

A ação, realizada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), visa atualizar a fila de espera ao perguntar se a pessoa em questão ainda necessita realizar o procedimento.

De acordo com o órgão, 26.620 mensagens curtas serão enviadas para 17.024 pacientes.

Segundo a SES, algumas pessoas podem receber mais que um SMS por possuírem mais de um número de celular cadastrado ou estar na fila de mais de um procedimento.

Vão receber os pacientes que têm o celular cadastrado no CadSUS Simplificado Multiplataforma, Cadastro Único (CadÚnico) ou no sistema de regulação.

A SES alerta que as mensagens conterão o nome do paciente e uma pergunta com três opções de respostas, com os números 1, 2 e 3 e que nenhum link será disponibilizado.