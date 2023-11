Matrículas para alunos na rede estadual de educação começam nesta segunda (13); veja como fazer

Começa nesta segunda-feira (13) o prazo para a solicitação de matrículas na rede estadual de educação, referente ao ano letivo de 2024. Candidatos devem indicar até três opções de colégios que tenham interesse.

O formulário já está disponível no site oficial, com vagas do 6º ao 9º ano para o Ensino Fundamental e do 1º ao 3º no Ensino Médio. Além também da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que ocorre em diversas instituições de ensino.

Vale ressaltar que, para realizar a inscrição, é necessário informar o nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e telefone para contato, além também da etapa de ensino, série e turno pretendidos.

A distribuição dos interessados ocorre de acordo com o número de vagas disponíveis em cada unidade escolar. Resultados serão divulgados já no dia 11 de dezembro.

Assim que for concluída a seleção, o aluno poderá verificar qual foi o colégio disponibilizado, para onde ele deve comparecer portando os documentos pessoais e comprovantes de endereço e escolaridade, acompanhado do responsável.

Uma novidade nesta edição é a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação, emitido por uma unidade de saúde. O prazo final para a confirmação da matrícula se encerra no dia 15 de dezembro.