Governo de Goiás anuncia “melhor Natal do Brasil” com árvore de 40 metros e roda gigante

Projeto será realizado pelo quarto ano consecutivo e incluirá programação com shows, gastronomia e neve artificial

Thiago Alonso - 16 de outubro de 2024

Natal do Bem, em Goiânia. (Foto: Aline Cabral) Natal do Bem, em Goiânia. (Foto: Aline Cabral)

Se tornando uma tradição goiana, o Governo de Goiás anunciou mais uma edição do Natal do Bem, que será realizada pelo quarto ano consecutivo.

A atração, promovida por meio do Goiás Social, ocorrerá entre os dias 14 de novembro e 5 de janeiro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Como nas edições anteriores, o projeto contará com uma programação que inclui shows, espaço com gastronomia, nevasca artificial e apresentações artísticas.

Além de, claro, uma decoração de tirar o fôlego, com 2,7 milhões de pontos de luz espalhados nos 30 mil metros quadrados do espaço, que ainda contará com uma árvore de Natal de 40 metros.

As novidades para este ano incluem a instalação de uma roda-gigante, oferecendo diversão para as crianças e famílias que desejam vivenciar o espírito natalino no meio do Cerrado neste que será “o melhor Natal do Brasil”.

Não só isso, o Natal do Bem também promoverá quatro linhas de ônibus exclusivas e disponibilizará seis estacionamentos para os visitantes.

Já no dia 15 de dezembro, segundo dia do projeto, o Governo de Goiás estará distribuindo mais de 525 mil brinquedos para crianças em um evento no Goiânia Arena, que terá como atração o cantor Daniel.