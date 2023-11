Concurso público em Goiás oferta quase 1.200 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás, município localizado no Sul do estado, lançou o edital para preencher quase 1.200 vagas com salários que chegam a R$ 13,5 mil. As inscrições se iniciam nesta quinta-feira (16).

A oportunidade é para pessoas de diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o nível superior. Desse modo, interessados devem se inscrever até o dia 17 de dezembro.

São 341 vagas para contratação imediata e mais 849 para a formação de cadastro reserva, totalizando 1.190 postos. Entre os cargos que a prefeitura visa preencher, estão: auxiliar de serviços gerais, motorista de veículo leve, auxiliar administrativo, farmacêutico e nutricionista.

Com a diversidade de oportunidades, os salários vão de R$ 1.600 a R$ 13.500.

Serão sete avaliações, como redação, prova prática e prova de títulos e, a depender do cargo, o candidato também passará por uma prova objetiva, prevista para ser realizada em 28 de janeiro de 2024.

Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de R$ 60 para nível fundamental e incompleto, R$ 80 para o nível médio e técnico e R$ 120 para quem tiver formação superior. Com isso, o período para pedir a isenção da taxa é entre os dias 16 e 23 de novembro.

Mais informações estão disponíveis no edital do certame.