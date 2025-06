Motorista embriagado é preso após causar acidente na Avenida JK

Equipes do Samu e da PM se dirigiram ao endereço, encontrando vários sinais de estragos no local

Thiago Alonso - 18 de junho de 2025

Carros foram arremessados para lados opostos da pista após motorista causar acidente. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 67 anos, foi preso após causar um acidente de trânsito enquanto dirigia alcoolizado, na madrugada desta quarta-feira (18), na Avenida JK, no Bairro JK Nova Capital, localizado na região Leste de Anápolis.

O idoso dirigia uma Fiat Strada vermelha quando, ao passar por um semáforo piscando em amarelo, veio a colidir com um Fiat Palio que vinha no sentido oposto.

O impacto foi tão grande que os carros foram arremessados para lados opostos da via: o Palio atingiu e derrubou uma placa de trânsito, enquanto o Strada ficou exatamente no meio do canteiro central.

Devido a gravidade da situação, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao endereço, onde realizaram os procedimentos junto a motorista do Palio, uma jovem de 26 anos.

No local, os socorristas constataram que a vítima estava com dores no corpo, sendo necessário encaminharem ela a uma unidade de saúde da região.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente, realizando as devidas providências preliminares, sendo que o motorista que supostamente causou o acidente foi submetido ao teste do bafômetro, constatando o registro de 0,63 mg/L.

Diante disso, o idoso foi autuado pelos crimes de causar acidente de trânsito com vítima e dirigir sob influência de álcool, sendo preso em flagrante.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes realizarem os procedimentos legais conseguintes, assim como a devida investigação para apurar a dinâmica do acidente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!