Conheça charmoso país europeu que é pouco visitado e não exige visto para brasileiros

Na região mediterrânea da Europa, existe um pequeno, mas charmoso país, que não exige visto de imigrante para que você possa adentrá-lo.

Trata-se de San Marino. A nação é uma das menores do mundo, com uma área de 61,2 km² e população de 34 mil habitantes.

Para se ter noção, o país é ligeiramente maior que a cidade de Valparaíso de Goiás, que possui uma extensão de aproximadamente 60 km².

O número de moradores também é aproximado com o do município de Niquelândia, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De tão pequeno, San Marino é um território que fica dentro dos limites da Itália – semelhante ao Vaticano. Assim, os turistas podem entrar via território italiano sem a exigência de visto.

E quem tira um tempinho para conhecer a nação samarinesa pode se surpreender com as belezas naturais da paisagem montanhosa, como o monte Titano.

Lá se encontra a Rocca della Guaita, que permite uma vista para a cidade de San Marino, que possui o mesmo nome do país.

Na capital do país, também se encontram pontos históricos famosos, tal como o Palácio Público e a Praça da Liberdade, além da Basílica de San Marino.

Além disso, por ter origens medievais, o país possui diversas construções que remetem à época, como castelos e ruelas e becos de pedra.