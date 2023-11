Sai o prêmio milionário da loteria e ganhadores revelam como vão gastar o dinheiro (é surpreendente)

Um grupo de moradores da região de Deal, em Kent, na Inglaterra, tiveram a sorte de ganhar uma bolada enorme e ainda por cima todos em conjunto.

O código postal CT149 da região foi selecionado e eles ganharam £ 11 milhões (R$ 58 240 993,1), quantia que será dividida entre os felizardos que participaram do sorteio, segundo o The Sun.

Ashley, pai de dois filhos de Medway e professor de ciências recebeu um telefonema da Postcod Lottery informado da notícia de que havia ganhado £ 83.333 (cerca de R$ 506.313,38 reais) e revelou que planeja ampliar a casa e levar a família para uma viagem de férias.

A mãe de Ashley, Tania, também vizinha na mesma região, conta que planeja gastar um pouco com seu companheiro Adrian.

Em entrevista ao Kent Live ela conta: “isso é incrível para mim e Adrian, mas estou tão compensada por meu filho e sua esposa. Estamos compartilhando a expectativa juntos desde a semana passada.”

Os ganhadores Craig Billington e sua noiva Tamsin Burling ficaram felizes com a bolada. Ela disse: “recebi uma carta pelo correio para participar da Postcode Lottery há alguns anos e queria jogar. Temos outro bebê a caminho depois do Natal. Esta é a melhor sensação.”

Os futuros papais planejam construir um novo quarto acima da garagem da semi-vila e usar parte do dinheiro para a festa de casamento.

O vencedor Mike Pearson, 56, disse que planeja usar o dinheiro das férias dos seus sonhos em Las Vegas para renovar seus votos de casamento com a esposa Sharon, 54, em seu 30º aniversário no próximo ano.

De acordo com o novo milionário: “Temos um grupo próximo de amigos saindo conosco, o que será ótimo.”

Autoridades visitaram a região no final de semana para entregar aos ganhadores cheques enormes com as premiações. Um porta-voz da Postcode Lotto disse: “parabéns aos nossos sortudos ganhadores de milhões da área do código postal CT149 em Deal!”