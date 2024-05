6 profissões que muitos acham que são glamourosas, mas a realidade é outra

Por trás de uma imagem historicamente construída no imaginário popular, essas carreiras possuem cotidianos bem diferentes do que muitos imaginam ser na televisão

Magno Oliver - 05 de maio de 2024

Movimentação na sede da Bolsa de Valores, a B3, em SP. (Foto: Alessandro Shinoda/Folhapress)

Existem algumas profissões que muita gente acha que são o glamour puro e raiz, mas na verdade os bastidores não são o que se imagina.

Assim, nem sempre a reputação que se cria a respeito de um trabalho corresponde fielmente à realidade de quem a vive cotidianamente.

Péssimas condições de trabalho, salário precário, falta de apoio psicológico, as explicações são várias.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas carreiras que levantam um glamour incrível, mas que na realidade a história é outra.

1. Cirurgião geral

Por trás da imagem de um profissional de competência e que salva milhares de vidas, existe uma rotina totalmente complicada e desgastante física e mentalmente. Desde treinamento específico a psicológico, eles vivem situações de extremo estresse e pressão. Condições complicadas de trabalho e rotina de atendimento muito extensas.

2. Corretor da bolsa de valores

Em São Paulo, existe uma amostra de como esse mundo é completamente diferente do que as televisões exibem. Gritaria, estresse, brigas, discussões, os profissionais passam por altos e baixos todos os dias.

3. Organizador de eventos / Cerimoniais

Por trás do glamour de uma profissão que lida com produções incríveis e cenários instagramáveis, existe um mundo obscuro de muito trabalho e dor de cabeça. Um produtor de eventos precisa dar tudo de si para que o evento aconteça 100% perfeito. Sem contar as críticas antes, durante e depois da cerimônia. Lidam com fornecedores difíceis de lidar e clientes que exigem muito.

4. Veterinários

Engana-se quem pensa que a vida desses profissionais é apenas cuidar de bichinhos fofinhos e agradáveis. Existe o lado dos plantões com baixa remuneração, situações precárias de trabalho, clientes que não conseguem pagar o tratamento e abandonam os bichinhos.

5. Profissionais da segurança pública

Por trás da imagem de “herói”, vigilante que vai garantir a segurança de quem está ali, existem bastidores que são assustadores nessa carreira. Assim, eles passam por diversas situações de perigo para a própria vida, não contam com apoio psicológico para lidar com situações de extremo estresse e péssimas condições de trabalho.

6. Professores

Por fim, quem vê na internet vídeos de professores viralizando com situações de amor à profissão nem imagina o que estes guerreiros passam no cotidiano. Salários precários, péssimas condições das escolas, turmas lotadas, horas extras não remuneradas elaborando e corrigindo provas. A vida destes heróis é dureza, dureza.

