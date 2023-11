Últimos dias para se inscrever em concurso do MPGO com salário de até R$ 30,6 mil

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no 62° Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público de Goiás (MPGO).

No total, estão sendo oferecidas 28 vagas para o cargo de promotor substituto, com remunerações de R$ 30.617,25.

O período para se candidatar vai até às 16h do dia 23 de novembro e o registro deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da primeira fase do certame. A taxa de inscrição é de R$ 310.

Quem tiver a inscrição aprovada será avaliado por meio de quatro etapas: prova preambular, provas subjetivas, provas orais e avaliação de títulos.

As avaliações escritas (duas primeiras fases do concurso) devem ser aplicadas no dia 28 de janeiro de 2024.

Para mais informações a respeito do certame, leia o edital.