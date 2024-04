Estudante de direito morre após acidente na GO-154

Vítima, de apenas 20 anos, chegou a ser conduzida para hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Samuel Leão - 28 de abril de 2024

Samara Raphé, vítima de um acidente na GO-154. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente, ocorrido na noite deste sábado (27), na GO-154, acabou tirando a vida da estudante de direito Samara Raphé Camilo, de 20 anos.

A fatalidade aconteceu na altura do km 212, por volta das 19h. A vítima, que conduzia uma motocicleta, ia no sentido Ceres – Carmo do Rio Verde, quando acabou chocando-se contra o veículo que ia em direção contrária.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a conduziu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceres, com escoriações e fraturas.

Pela gravidade da situação, ela teve que ser transferida para o Hospital do Centro Norte (HCN), em Uruaçu. Apesar dos cuidados administrados, ela não resistiu e veio a óbito.

O condutor do outro veículo estava regular e foi liberado. Já a moto da vítima foi entregue para um tio dela, que compareceu ao local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo.