Adolescente que agrediu professor dentro da sala de aula é apreendido pela polícia

O adolescente que agrediu um professor, na rede pública de Goianira, foi apreendido pelas autoridades nesta sexta-feira (17), uma semana após o ocorrido. A ação foi realizada pela Polícia Civil (PC).

Aos 17 anos, ele está agora cumprindo a internação provisória. Na ocasião da agressão, o adolescente teria reagido agressivamente por desaprovar medidas disciplinares impostas pelo docente.

Nas cenas, é possível ver o momento que ele se levanta da cadeira e desfere socos contra o professor, que tenta reagir e acaba sendo lançado ao chão. O ataque continua até que uma coordenadora interfere.

Ainda na gravação, é possível ver o professor levando a mão ao rosto, como se tivesse um ferimento no local, e saindo às pressas da sala.

As autoridades foram notificadas do episódio de violência e logo iniciaram as investigações, de modo que, nesta semana, foi emitido o mandado de internação provisória em desfavor do jovem.

O aluno será apresentado ao Ministério Público (MP), e ficará também à disposição do Poder Judiciário para que sejam arbitradas as medidas cabíveis.