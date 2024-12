Leo Jaime, Daniel, Nando Reis e Gio Lisboa são os grandes destaques para o final de semana em Goiás

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2024

Leo Jaime, Daniel, Nando Reis e Gio Lisboa são atrações confirmadas para o final de semana. (Foto: Reprodução)

Dezembro está mostrando para o que veio, trazendo para os goianos uma programação recheada de opções e garantindo assim muita curtição.

Chame os amigos e reúna a família, pois a festa do final de semana promete agitar a todos.

No sábado (14), os goianienses poderão se divertir no Bolshoi Pub, com um show imperdível da banda paulista Os Spoilers, juntamente com o cantor Leo Jaime e Henrique Portugal, ex tecladista do Skank. Os ingressos estão disponíveis, podendo ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Não para por aí! No domingo (15), Daniel vai encantar o público com uma apresentação gratuita e pra lá de especial no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Promovido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em parceria com o Governo de Goiás, o evento está marcado para ter início a partir das 20h. Os portões abrem às 19h40, então é melhor correr para pegar o melhor lugar.

Também em Goiânia, Nando Reis se apresentará domingo no Centro de Convenções da PUC, prometendo uma noite inesquecível com tantos sucessos. Para aqueles que não querem perder, os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Icones.

Como uma boa curtição nunca é demais, em Anápolis, Gio Lisboa vai arrancar boas gargalhadas com o espetáculo “Medonho”, que será apresentado no teatro do Centro de Convenções.

Os fãs de comédia podem correr e comprar as entradas na plataforma Ingresso Digital.

