Base Aérea de Anápolis se prepara para receber dois dos caças mais potentes do mundo

A Força Aérea Brasileira (FAB) em Anápolis deve receber duas novas unidades dos mais potentes caças do mundo, o F-39 Gripen.

Conforme apurado pelo Portal 6, a base militar já possui outras quatro aeronaves do mesmo modelo disponíveis.

Somando todas as bases brasileiras, a FAB irá dispor de oito caças F-39 Gripen.

As novas unidades devem chegar no início do mês de dezembro e estão sendo importadas da Suécia.

O trajeto será feito via navio, que deve atracar no porto de Navegantes (SC) para concluir a entrega.

*Colaborou Augusto Araújo