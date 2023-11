O “pretinho básico” é uma peça fundamental no guarda roupa da população, e existem truques para lavar as roupas pretas e evitar que elas desbotem.

A lavagem errada traz rapidamente um aspecto de velho para a peça, fazendo com que o consumidor queira trocá-la em pouco tempo de uso.

Mas existem alguns métodos muito práticos para preservar a cor e a aparência do tecido por mais tempo. Ficou curioso? Continue lendo e use esses segredinhos na sua casa.

É assim que você deve lavar as roupas pretas para evitar que elas desbotem:

A principal maneira de preservar o aspecto novo das roupas pretas, é lavá-las em água fria e com a peça do lado avesso, com objetivo de prolongar a vida útil da vestimenta.

No processo de lavagem, programe sua máquina de lavar para lavagens leves, fazendo com que o os ciclos de higienização das peças não agridam o tecido.

Fique atento também à quantidade de roupa colocada na máquina, pois, quanto maior a quantidade, maior será o atrito do tecido. O recomendado é uma quantidade balanceada de peças.

Marcas especialistas em limpeza recomendam que as peças pretas sejam lavadas separadamente, para evitar a transferência de tinta durante a lavagem.

Pessoas que usam amaciante devem tomar cuidado e evitarem o uso do produto nas peças pretas ou usar uma quantidade mínima, pois a intensidade do amaciante pode prejudicar a cor da peça.

Outra dica que auxilia na durabilidade de vestimentas da cor preta é no momento da secagem da roupa. Na máquina, priorize ciclos mais leves de centrifugação diminuindo a exposição da peça ao calor.

Para a secagem no varal, procure lugares com sombra ao ar livre para evitar exposição direta ao sol, o contato direto com a luz solar ajuda a desbotar a cor preta do tecido.

Para finalizar, lembre-se sempre de ler a etiqueta da roupa e especificações sobre o tecido e, caso necessário, utilize totalizantes para dar vida novamente a suas vestimentas da cor preta.

