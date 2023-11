Jovem estudante de Goiânia falece aos 20 anos e deixa comunidade da UFG arrasada

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás (UFG) teve de lidar com a trágica notícia acerca do falecimento da estudante Ellyda Cristina de Carvalho, de apenas 20 anos, na manhã desta sexta-feira (17).

Discente do sexto período de Relações Públicas, a jovem foi lembrada pelos amigos e colegas de curso como extremamente dedicada em todas as atividades do âmbito estudantil, sendo bastante engajada em grupos e projetos de extensão.

Em nota, a Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da UFG expressou as condolências e o pesar com a partida da jovem.

“Neste momento de profunda tristeza todos nós do Curso de Relações Públicas, da Faculdade de Informação e Comunicação, da Empresa Júnior Mutare, do Centro Acadêmico de Relações Públicas, da Fundação RTVE e da Reitoria desejamos que a família, amigos, colegas de curso e professores sejam acolhidos com muito carinho e compaixão”, foi escrito no perfil oficial da instituição.

“Um post que eu daria muito para não ver.. Ellyda foi impecável em tudo, realmente uma alma evoluída. Não tinha UMA pessoa sequer que não se apaixonava pelo astral e carisma dela! Que ela siga em paz e receba todo o amor do nosso pai celestial. Por aqui a honraremos para sempre! Muita força e acalento à família!”, declarou uma amiga da estudante.