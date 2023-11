Meu Lote, Minha História: Prefeitura de Anápolis divulga lista com novos aprovados

A Prefeitura de Anápolis publicou a lista preliminar com os aprovados do Grupo B da terceira etapa do processo seletivo do programa habitacional Meu Lote, Minha História.

A relação de nomes autorizados pode ser conferida na edição de quinta-feira (16) do Diário Oficial do Município, entre as páginas 09 e 14.

O resultado final deve sair até o dia 27 de novembro, data em que também será realizado o sorteio dos lotes para cada candidato.

Entretanto, nesta fase, 14 candidatos foram inabilitados e têm sete dias, contados a partir da divulgação da lista – ou seja, até o dia 23 – , para entrarem com recurso e contestar a lista preliminar.

Nesse período, essas pessoas devem apresentar os documentos que faltaram e os problemas que tiveram para serem analisados pela comissão.

Com o encerramento da fase de visitas, o cronograma avança para o sorteio dos lotes e a entrega do termo de posse aos candidatos que estiverem com a documentação regularizada.

Vale lembrar que o sorteio de áreas do programa Meu Lote, Minha História, do Grupo B, foi realizado no dia 16 de outubro, selecionando os bairros: Residencial Portal do Cerrado, Residencial Flor do Cerrado 1ª e 2ª etapa, Jardim Primavera 2ª etapa, Girassol e Monte Sinai.

Em casos de dúvidas, foram disponibilizados os telefones (62) 3902-1387 e (62) 3902-1046 e o e-mail: [email protected]

Mais informações também podem ser obtidas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Anápolis.