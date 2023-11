Pelo menos duas cidades de Goiás adotam feriado no Dia da Consciência Negra na segunda (20)

Pelo menos 2 cidades de Goiás vão aderir ao feriado do Dia da Consciência Negra, que acontece na próxima segunda-feira (20).

A data visa relembrar a morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares – uma das principais figuras que lutou contra a escravidão – além de conscientizar a população sobre a resistência e o sofrimento das pessoas negras no Brasil.

Entre os municípios goianos que já decretaram feriado durante o período, estão: Flores de Goiás e Santa Rita do Rio Araguaia.

Apesar de não aderirem ao feriado, outras duas cidades de Goiás também celebrarão o Dia da Consciência Negra: Goiânia e Aparecida de Goiânia.

É válido destacar que em agosto deste ano a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) rejeitou uma proposta que institui a data como feriado estadual de Goiás.