Sem água em casa, goiana acaba indo parar no motel e manda recado para prefeito

Com a crescente onda de calor, diversos municípios goianos ainda estão tendo de lidar com constantes problemas no abastecimento de água. Para Senador Canedo, cidade no interior de Goiás, o cenário não é diferente.

Assim, a população vem buscando soluções para contornar essa grave problemática, e quem diria que a salvação de uma moradora não seria justamente uma ida ao motel?

Em um registro feito pela própria mulher, ela mostra que, diante da falta d’água, foi a um estabelecimento da região normalmente procurado por casais que desejam passar momentos mais íntimos. Ela, porém, tinha outros planos.

“Tive que pagar um pernoite no motel, para que? Para tomar banho e lavar roupa”, desabafou a moradora, indignada.

“Prefeito, tenha dó cara, não é mais que sua obrigação, essa água aí tá paga, a gente não está pedindo nada de graça não”, continuou.

Em tempo

Apesar do tom humorístico do vídeo, a denúncia da moradora retrata um caso extremamente preocupante envolvendo o município goiano, onde parte da população já está há mais de 10 dias sem água sequer para tomar banho.

A prefeitura de Senador Canedo afirmou que a situação se agravou em decorrência de o abastecimento ter sido prejudicado por falta de chuvas, mas afirmou que caminhões pipa estão sendo mobilizados para levar água aos moradores de regiões afetadas.