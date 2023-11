Comerciante é carregado no capô de carro por motorista enfurecido

Um caso chocou a cidade de Ceres, na região Central de Goiás, após um lojista ser carregado no capô de um carro por um motorista enfurecido.

A ocorrência se deu por volta das 14h15 desta sexta-feira (17), no Centro do município.

O comerciante é dono de uma loja de bicicletas na região, que fica ao lado de uma sorveteria.

Na data em questão, o condutor do veículo teria passado por cima de algumas das ‘bikes’ que estavam expostas na calçada, causando prejuízo para o vendedor.

Indignado, o lojista foi até a sorveteria, de onde o motorista saía, e começaram uma discussão. No entanto, o suspeito teria se negado a pagar pelo reparo das mercadorias.

Dessa forma, o comerciante se colocou na frente do carro, para tirar foto da placa, momento em que o condutor teria avançado para cima da vítima.

Assim, o vendedor saltou por cima do capô do veículo, como forma de se proteger. No entanto, isso não teria impedido o suspeito de continuar acelerando o automóvel e sair dirigindo pela cidade.

O lojista ficou pendurado no carro por alguns segundos, até que outro veículo parou na frente e teria feito o motorista frear, dando tempo para a vítima descer da dianteira do veículo.

Na sequência, o condutor teria fugido do local.

O caso foi registrado em uma delegacia de Ceres e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC) local.