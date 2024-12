Defeito em airbag foi o que causou morte de motorista em Rio Verde, diz esposa da vítima

Mesmo em baixa velocidade, Eurides Ferreira Lopes Júnior morreu na hora após ser atingido pelo equipamento

Thiago Alonso - 13 de dezembro de 2024

Airbag foi acionado após colisões seguidas. (Foto: Reprodução)

Um defeito no airbag do carro pode ter causado a morte de Eurides Ferreira Lopes Júnior, de 37 anos, na última quarta-feira (11), em Rio Verde, município localizado no Sudoeste goiano.

Ao menos foi o que apontou a esposa da vítima, Beygna Fernandes Pereira Lopes, que, em entrevista ao O Popular, contou que uma peça do equipamento de segurança se soltou e atingiu o homem.

Apesar do acidente em questão não ter causado grandes estragos, o impacto do airbag defeituoso no motorista teria atingido a região cervical do homem, que morreu em seguida.

“A peça do airbag se soltou e atingiu o peito dele. Fez um ferimento e ele não resistiu. Teve hemorragia lá na hora”, afirmou a companheira de Eurides.

Mesmo com a peça do equipamento sendo a principal suspeita, investigações periciais da Polícia Científica devem ser realizadas para determinar oficialmente a causa da morte.

De acordo com a TV Anhanguera, o Honda Civic Lxl que Eurides pilotava estava em uma lista de recall – procedimento feito pela fabricante para corrigir um problema identificado no automóvel – ligado ao airbag.

Contudo, segundo Beygna, o proprietário não tinha conhecimento da convocação formal e, por isso, não chegou a fazer a troca do equipamento.

Em tempo

Eurides Ferreira Lopes Júnior dirigia pela Rua José Iram, no Conjunto Morada do Sol, em Rio Verde, na última quarta-feira (11), quando veio a colidir com outro veículo.

Após o impacto, o carro da vítima ainda bateu na traseira de outro automóvel que estava estacionado, situação que acionou o airbag.

Câmeras de segurança da via registraram o momento das colisões consequentes, nas quais é possível ver que o motorista não parecia dirigir em alta velocidade.

Além do homem, no Honda Civic estavam a esposa e os dois filhos pequenos, que não tiveram ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a se dirigir ao local, mas a vítima não resistiu e foi a óbito ainda no local.

O motorista do outro veículo, por sua vez, foi localizado nas proximidades e não apresentou sinais de embriaguez, como confirmado por teste do bafômetro feito na ocasião.