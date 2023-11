Confirmado: motorista que matou mulher e deixou outra ferida em Anápolis estava bêbado

Foi confirmado que o motorista que atropelou duas mulheres e matou uma delas na manhã deste sábado (18), em Anápolis, estava embriagado.

Conforme apurado pelo Portal 6, o condutor do Chevrolet Vectra apresentou um índice de 0,61 miligrama por litro de sangue (mg/L) no bafômetro. O limite tolerado pela lei é de 0,34 mg/L.

O atropelamento ocorreu por volta das 7h, em uma estrada de terra do bairro Santo Antônio.

As vítimas estavam praticando caminhada pela via pública quando o veículo as atingiu em cheio.

Em vídeo recebido pela reportagem, é possível ver que populares tentam ajudar uma das mulheres, que apresentava fraturas e sangramentos pelo corpo. Já a outra se encontrava caída na estrada, desacordada.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados ao local para atender às vítimas.

Ambas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No entanto, o Portal 6 apurou que uma delas acabou falecendo a caminho da unidade de saúde. Ela foi identificada como Eliane da Silva Almeida, de 57 anos.

A outra, por sua vez, teria chegado ainda com vida no hospital.

O caso foi levado para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde deve ser dada continuidade às investigações.