Jovem convida amiga para jantar e fica indignada com o que ela teve coragem de fazer

Uma conversa sobre um jantar entre amigas que não se viam há um tempo deu o que falar entre os seguidores no Instagram e viralizou na internet.

O perfil da criadora de conteúdo digital Tati Torres(eutatitorres) narrou um bate papo que aconteceu no chat de mensagens registrando o momento em que a convidada saia de casa para o encontro e decide fazer algo inusitado.

Por não ter conseguido encontrar um motorista de Uber disponível para levá-la, a amiga convidada simplesmente levou mais 2 pessoas para participarem do encontro com a velha amizade e a confusão se armou por completo.

Confira como foi:

– Narradora: “imagina você chamar uma amiga para jantar e ela levar duas pessoas do nada.”

– Amiga que convidou – “Você está vindo amiga? se não, vai esfriar”

– Amiga convidada – “Daqui uns 10 minutos eu chego. Estou indo”.

– Amiga que convidou – “Deu certo o Uber?”

– Amiga convidada – “Não, eu não chamei Uber, estou indo com o Thiago e Mariana”.

– Amiga que convidou – “Amiga e você não me falou nada. Fiz pouquinha comida”.

– Amiga convidada – “Tem nada não. A gente divide”.

– Amiga que convidou – “Mas aqui só tem comida pra umas 4 pessoas. Daí tem meu filho e meu marido, como vou fazer? Deveria ter me avisado.”

– Amiga convidada – “Ai, é que foi de última hora. O Uber não estava dando certo.”

– Amiga que convidou – “Mas eu convidei só você, é uma jantinha simples.”

– Amiga convidada – “Não tem problema, a gente pede uma pizza.”

– Amiga que convidou – “Vou pedir aqui, mas até chegar já vão ser 11 horas. As pizzas por aqui demoram muito.”

– Amiga convidada – “Não tem problema, a gente espera. E assim ficamos batendo papo.”

– Amiga que convidou – “Tá bom, mas amiga não me apronta mais uma dessa para não me fazer passar vergonha.”

– Amiga convidada – “Desculpa, amiga kkkkk”

– Amiga que convidou – “Sem problemas. Fiz aquele pavê de chocolate que você ama.”

– Amiga convidada – “Sério, amiga, eu amo mesmo. Mas deixa eu te perguntar…”

– Amiga que convidou – “Fala”.

– Amiga convidada – “É pavê ou pá cumer?”

– Amiga que convidou – “kkkkkkkkkkkkk aí”

– Amiga convidada – “Você sempre cai kkkkkk Tô chegando! Beijo”.

Nos comentários, uma seguidora reforçou: “eu aprendi que convidado não convida. Fim!”.

Outra seguidora fez humor logo embaixo dizendo: “na hora que ela pediu para perguntar algo, eu jurei que ela ia pedir pros três dormirem na casa dela.”

Confira o vídeo completo da história: