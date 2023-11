Mulheres que levarem sogras em Teatro de Goiânia ganharão ingresso gratuito; entenda

O Teatro Carlos Moreira, localizado na Rua 8, em Goiânia, está oferecendo uma promoção especial para as noras que estiverem acompanhadas das sogras.

O benefício faz parte de uma iniciativa da peça teatral “A Sogra que pedi a Deus”, que acontecerá no sábado (18), às 19h30.

Para fazer jus a temática da obra, durante o evento, as mulheres que levaram as sogras ganharão um ingresso no momento do show.

Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do número de WhatsApp (62) 991426714. O valor é de R$20,00 mais 1 kg de alimento não-perecível.

Escrita por Wilson Coca e dirigida por Carlos Moreira, a narrativa conta a história do casal Renato e Flávia que viajariam para o Caribe, mas acabam tendo os planos frustrados devido a um imprevisto com a secretária da mulher.

Ainda absorvendo a notícia do cancelamento do trajeto, Renato terá que lidar com a sogra, Dona Zulmira, que decidiu se hospedar na casa da filha, o que gera duelos cômicos com o genro e situações divertidas.

Mais informações podem ser consultadas por meio do telefone (62) 991426714.