Não é o Pará: veja a lista dos estados que mais atraem moradores para Goiás

Análise apresentou tendência migratória bastante acentuada em relação ao último censo

Thiago Alonso - 01 de julho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Goiás é uma das localidades com maior migração do país, sendo que 2 milhões dos habitantes são originários de outros estados, dados que representam 28,82% da população.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado é o segundo do Brasil com maior número de pessoas que nasceram em outras regiões, mas se mudaram.

De acordo com o Censo 2022, as maiores proporções de residentes em Goiás que não são naturais do estado vêm do Distrito Federal (16,7%), de Minas Gerais (14,1%) e do Maranhão (12,9%).

Este último, por sua vez, é o grupo de habitantes que mais cresceu nos últimos anos, principalmente quando se compara ao Censo 2010, quando o número de maranhenses em Goiás era de 9,8%.

Isso representa um crescimento de 3,1 pontos percentuais, o que deixa o Maranhão com uma taxa de migrantes ainda abaixo do DF e de Minas, mas quase encostando.

Os mineiros, por exemplo, ainda seguem na vice-liderança, mas sofreram uma queda no percentual, reduzindo 4,3 pontos percentuais em relação a 2010.

O estado que figura em terceiro lugar no número de migrações para Goiás é a Bahia, representando 11,9% – 1,4 a menos que em 2010 e 2,7 a menos que 2000.

Em seguida, os tocantinenses (7,4%) ficam em quinto lugar da lista, seguido dos paraenses (5,5%), piauienses (5,4%) e paulistas (5,3%).

Moradores do Ceará (3,7%) ficam na nona posição, seguidos do Pernambuco (2,6%), que fecham o ranking de migrações para Goiás.

Apesar de números pouco variáveis em relação a 2010, a análise do IBGE apresentou uma tendência migratória bastante acentuada em relação ao Censo de 1991, sempre com Distrito Federal e Maranhão figurando. Minas Gerais, ainda que apareça, segue em queda.