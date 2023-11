Presídios em Anápolis não estão mais causando vergonha para cidade

Tidos por muito tempo como vergonha para a cidade, seja pelas estruturas ou em relação ao tratamento com os internos, os presídios de Anápolis tiveram a realidade mudada.

Com os constantes investimentos nas unidades, os anapolinos não precisam mais se envergonhar e podem ver atualmente os locais com outros olhos.

Uma prova disso é que neste ano, o Governo de Goiás anunciou que o Presídio Estadual de Anápolis, de segurança máxima, ganhará 150 novas vagas para custodiados, aliviando assim a quantidade de detentos em cada cela.

Seguindo a arquitetura penal recomendada pelo Ministério da Justiça, a obra contará com muros externos tendo pelo menos cinco metros de altura, celas ventiladas com mobiliário em concreto, pátio para banho de sol, assim como outras medidas. O valor máximo previsto para tais mudanças é de R$ 13 milhões.

Outra prova de que o passado de vergonha já não existe mais, é que a Unidade Prisional localizada no Recanto do Sol recebeu uma sala lúdica para que mães e pais consigam receber a visita dos filhos menores de idade, sem algemas e em um local diferente, fora do ambiente de cárcere.

Além disso, seguindo uma recomendação do Ministério Público de Goiás (MPGO), desde maio os custodiados da Unidade Prisional Regional de Anápolis passaram a receber uma quarta refeição diária, tendo agora direito ao lanche antes do jantar.