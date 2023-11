Últimos dias para se inscrever em estágio remunerado no Tribunal Regional do Trabalho

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para a formação do cadastro de reserva para estágio supervisionado remunerado, oferecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As aplicações podem ser feitas via internet, até às 12h da próxima segunda-feira (20). Já a prova está prevista para acontecer no dia 17 de dezembro, presencialmente.

Foram ofertadas vagas para estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito e Engenharia da Computação.

Outras opções são Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Estatística, História, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Tecnologia da Informação.

Os aprovados formarão o cadastro reserva nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Inhumas. A seleção ocorrerá através de uma prova com 20 questões de múltipla escolha.

A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 1.100, mais auxílio-transporte no valor de R$ 8,60 para cada dia trabalhado. Também está incluso o recesso remunerado de 30 dias, oferecido a cada 12 meses de estágio efetivo, com carga horária de 25 horas semanais. Para mais informações, consulte aqui o edital.