A história do primeiro banco genuinamente goiano, que foi fundado em Anápolis

Embora muitos não saibam, ao longo de uma riquíssima trajetória histórica, Goiás já teve até mesmo um banco próprio, completamente independente de outros estados e que abriu diversas filiais por todo o interior, fundado justamente em Anápolis.

Quem conta mais sobre essa história é o pesquisador Claudiomir Gonçalves, administrador do perfil @anapolisnarede. Em entrevista ao Portal 6 explicou os detalhes por trás desse fato tão curioso.

Segundo ele, a ideia de fundação de um banco genuinamente goiano começou a surgir em meados de 1941, quando Sócrates Mardocheu Diniz (que viria a se tornar o Presidente da Associação Comercial de Anápolis) obteve o apoio do governador Pedro Ludovico, se tornando um dos incorporadores da nova instituição.

“Partiu do governador a sugestão que o primeiro banco goiano recebesse o nome de Banco Comercial de Goiás, contando com Antônio Luiz de Pina (eleito presidente), José Cândido Louza, Achiles de Pina, Almiro Amorim, Carlos de Pina, Dr. Genserico Gonzaga Jayme, Manoel Demóstenes, Graciano Antônio da Silva, Alberico Borges de Carvalho, além de Sócrates Diniz e dentre outros”, explicou Claudiomir.

Assim, fundado em assembleia realizada em 27 de dezembro de 1941, com capital de 1 milhão de réis, o estabelecimento foi oficialmente inaugurado no dia 07 de setembro de 1942, com sede na Rua Antônio Carlos (atual Rual Manoel D´Abadia), com o nome de Banco Comercial do Estado de Goiás (Goiazbanc).

Já na inauguração, o empreendimento contava com 46 correspondentes bancários espalhados pelo estado.

Em 24 de outubro de 1943, o capital do banco chegou a se multiplicar em dez vezes, passando a ser de 10 milhões de cruzeiros. com a primeira filial sendo inaugurada em 1944, na Rua 7, em Goiânia.

“No início de 1945, o banco adquiriu a área para construção de uma sede própria, na esquina da Rua Barão do Rio Branco com Rua Antônio Carlos. O projeto previa a construção de um prédio com 5 andares que seria o mais alto do estado, para abrigar, além da sede do banco, um grande hotel, restaurante, escritórios médicos etc”, relembrou o pesquisador.

A transferência para essa nova localidade ocorreu apenas no início de 1948. Indo para maio de 1961, o Banco Brasileiro de Descontos S/A (Bradesco), adquiriu o controle acionário do Goiazbanc e em setembro de 1962 alterou o nome para Banco Brasileiro de Goiás S/A.

Porém, em 08 de abril de 1965, o Bradesco anunciou que o Banco Brasileiro de Goiás deixaria de existir e passaria a adotar o nome de Banco Brasileiro de Descontos S/A, decretando o fim do primeiro banco criado em território goiano.

Atualmente, o prédio que abrigava a sede da instituição, na esquina da Rua Barão do Rio Branco com Rua Antônio Carlos, deu lugar ao Hotel Itamaraty.