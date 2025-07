Moradores de Anápolis são vítimas de golpes da passagem falsa na Rodoviária: “só descobri na hora de embarcar”

PM foi acionada para ir até o local, um dos mais buscados da cidade em período de férias

Da Redação - 07 de julho de 2025

Rodoviária de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Um jovem, de 27 anos, é o principal suspeito de ter praticado uma série de estelionatos contra compradores de bilhetes de ônibus em Anápolis. O Portal 6 apurou que, pelo menos, 15 passagens falsas foram emitidas no último mês pelo falsário.

Uma das pessoas enganadas foi Francisco Lopes. Ele disse à reportagem que no último dia 28 de junho foi até ao Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga e, em um guichê, foi atendido pelo suspeito, enquanto comprava uma passagem para Imperatriz, no Maranhão, por R$ 385.

O embarque seria na tarde desta segunda-feira (07), mas, para a surpresa de Francisco, a passagem comprada não era válida.

“A dona da empresa chegou a me dizer que eu não seria o primeiro a ser enganado pelo suposto profissional”, contou.

Francisco relatou que a própria informou o WhatsApp da mãe do suspeito, que reouve o valor pago pelo falso bilhete para ele. Assim, comprou outra passagem para viajar até o Maranhão.

“Quando voltar, vou procurar a polícia, pois só o vexame é o suficiente”, declarou.

Abusou da confiança

O Portal 6 também entrou em contato com a responsável pela empresa que teria emitido os bilhetes. Hallana Alves confirmou que o suspeito foi o autor da venda das passagens falsas. “A oportunidade que ele tinha, ele estava emitindo esses bilhetes”, disparou.

Hallana disse que cobriu do próprio bolso algumas pessoas que foram até ela reclamar do mesmo assunto e que o jovem teria vendido as passagens como um “favor”.

“Ele era um cara muito conhecido por aqui [na Rodoviária] e, de vez em quando, ele ajudava a gente aqui nos guichês, enquanto cuidávamos da liberação dos ônibus e demais tarefas. Na verdade, ele fingia que estava ajudando, né?”, comentou, depois da descoberta.

A empresária conta que acionou a Polícia Militar (PM) com o episódio desta segunda. “Ele emitia as passagens falsas em nome de outra pessoa, inclusive”, dizendo ter dispensado a “ajuda” do suspeito assim que começou a receber as reclamações.

Agora, Hallana disse que pretende registar boletim de ocorrência contra o jovem por se sentir tão enganada quanto os compradores das passagens falsas. “O que ele fez aqui é roubo, é crime”, arrematou.

Sem resposta

A reportagem entrou em contato com o suspeito por telefone. Mesmo com várias tentativas, não houve resposta. O espaço segue aberto.

