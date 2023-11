As notícias são excelentes para alguns signos que estão quase encontrando a pessoa certa e, antes mesmo do mês de novembro ser encerrado, um sentimento muito nobre e duradouro vai ser revelado entre vocês.

Essa pessoa está mais perto do que parece e falta muito pouco para compreenderem esse sentimento e assumirem que o que existe é real e pode dar certo.

Evidentemente, começar algo do zero é muito difícil e as lembranças do passado podem estar agindo como um empecilho para se jogarem no novo cenário. Mas se privar da felicidade é uma grande perda de tempo e um sinal muito forte de autossabotagem.

O melhor a se fazer é confiar no destino, se atentar aos sinais e ouvir mais a própria intuição. Ela não falhará neste momento e vocês podem sim passar o Natal e o Ano Novo juntinhos, para começar o ano de 2024 muito bem.

Ficou curioso para saber se o seu signo fará parte desta lista de sortudos apaixonados? Então confira abaixo o que separamos e quais as principais dicas do horóscopo para não deixarem essa chance escapar. Veja só! (Leia com o Sol e ascendente).

Os signos que estão quase encontrando a pessoa certa e antes de novembro acabar terão uma surpresa:

1. Gêmeos

Os geminianos solteiros que se preparem, pois podem acabar pagando língua por aí. Essa pessoa, que está mais próxima do que nunca, é alguém muito decidida também, muito incisiva também, capaz de ensinar muito aos ‘cabeças duras’ dessa casa.

O relacionamento de vocês está bem próximo de se tornar algo concreto e será preciso abrir mão de algumas ideias sólidas que carregam, já que evoluir e aprimorar é sempre algo positivo.

Vocês precisam entender que um amor não irá te ‘prender’ sempre. Pelo contrário, esse amor será libertador, livre, tranquilo e leve, contrariando toda a ideia deturpada que carregam.

2. Leão

Os leoninos já estão cansados de serem vítimas de relacionamentos fracassados. Isso é um fato! No entanto, os solteirões de plantão estão muito pertos de se aproximar mais de uma pessoa totalmente desimpedida, romântica e que queira ficar também.

Vocês já podem estar conversando e cativando um sentimento muito verdadeiro – sem ao menos se darem conta. Fique atento aos sinais, à linguagem corporal e às atitudes que esse alguém tem tido com você. Vale a pena se arriscar desta vez e começar uma boa história de amor duradouro e verdadeiro.

3. Escorpião

É fato que o Sol caminha para a casa de Sagitário, entrando no dia 21 de novembro. No entanto, há chances ainda para os escorpianos se darem bem neste mês. Essa pessoa passou o mês te observando e tentando um contato mais intenso. Vocês podem ter mais em comum do que pensam.

A vontade que ela está sentindo em viver um romance com você é muito real. É preciso abrir as portas do coração para que isso finalmente dê certo. Permitam-se mais!

