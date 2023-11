Incêndio de grandes proporções toma conta de depósito e assusta moradores de Goiânia

Um depósito de material reciclável em Goiânia, localizado no setor Parque Amazônia, foi foco de um forte incêndio na madrugada desta segunda-feira (20). O Corpo de Bombeiros teve que deslocar 16 militares para atender a ocorrência.

Segundo o relato da corporação, o fogo teria se iniciado em caminhões, após ter ocorrido um estouro que alastrou as chamas. Os veículos seriam utilizados para recolher caçambas.

Como havia ali uma grande quantidade de material inflamável, as proporções rapidamente aumentaram.

Após retirar das proximidades dois veículos, para evitar a propagação do incêndio, as equipes procederam com o combate ao fogo.

Utilizando cinco viaturas, foi realizado o rescaldo das estruturas, mantendo o controle do desastre. A unidade estava repleta de caçambas que, felizmente, não foram atingidas pelas chamas.

Após enfrentar as altas temperaturas, o Corpo de Bombeiros conseguiu, enfim, impedir as chamar e impedir um desastre ainda maior. Não foi registrado nenhum ferido pelo incidente.