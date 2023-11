“Jamais me envolveria em um crime desses”, diz Cacai Toledo sobre assassinato de Fábio Escobar

Suspeito de ser o mentor intelectual da morte de Fábio Escobar, Cacai Toledo disse que “jamais se envolveria em um crime desses”.

A declaração foi registrada em uma carta onde o empresário relata a relação que tinha com a vítima. Cacai está foragido da Justiça.

Apesar das desavenças do passado, o ex-presidente do DEM (atual União Brasil) conta que havia feito as pazes com Escobar. A falta das mensagens de reconciliação no inquérito também foram questionadas.

“Gostaria de perguntar pq essas msgs de reconciliação não foram também divulgadas no inquérito? Não são importantes ? Estão no meu celular e no dele! Ainda após essas msgs acabamos nos encontrando em um piti dog em Anápolis no feirão do Jundiaí onde também conversamos e afirmamos em deixar aquilo tudo pra trás [sic]”, conta.

Ele confirma que esteve com várias autoridades policiais, mas que fez tudo dentro da lei, pois estava sendo ameaçado. Os meios que utilizou para manter Fábio Escobar longe foram revelados por Cacai na carta.

“Sempre procurei os meios legais para me proteger e isso tudo é facilmente comprovado e pergunto pq isso não é divulgado? Não seria importante? Mostrar essas ações judiciais que ingressei? [sic]”, questionou.

A veracidade da carta foi confirmada por Pedro Paulo de Medeiros, advogado de Cacai, ao Mais Goiás.

Leia a carta na íntegra

“Em relação a matéria do jornal O Popular, gostaria de dizer que quase tudo ali presente no inquérito e publicado se faz verdadeiro, realmente estive com várias autoridades policiais pedindo ajuda e proteção, sempre conversava com autoridades até mesmo durante eventos com medo que algo acontecesse pois eu estava sendo ameaçado, onde está o crime ou suspeita nisso? Sempre fiz tudo abertamente pois estava nos meios corretos e legais. Cheguei a andar um tempo com proteção policial, e ingressei com várias ações judiciais, inclusive de proteção, chegando a obter êxito, tendo inclusive ocorrido um audiência de conciliação, entrei também com uma ação de pedido de distanciamento, para que o Fábio não chegasse perto de mim. Sempre procurei os meios legais para me proteger e isso tudo é facilmente comprovado e pergunto pq isso não é divulgado? Não seria importante? Mostrar essas ações judiciais que ingressei?

Importante eu ressaltar que esses problemas começaram quando ele pediu um cargo de superintendente no Governo, alegando ter participado da campanha e quando não foi possível atendê-lo, ele se tornou inimigo e começou a fazer ameaças, vídeos, acusações. Passado um tempo desses problemas todos, eu recebi através de uma msg de Whatsapp um pedido de desculpas do Fábio, me alegando que ele estava agindo daquela forma por estar trocando medicamentos controlados e que eu o perdoasse pois ele sabia que não tinha feito nada de errado. Gostaria de perguntar pq essas msgs de reconciliação não foram também divulgadas no inquérito? Não são importantes ? Estão no meu celular e no dele! Ainda após essas msgs acabamos nos encontrando em um piti dog em Anápolis no feirão do Jundiaí onde também conversamos e afirmamos em deixar aquilo tudo pra trás. Após esse encontro tive mais um com ele no shopping Flamboyant em Goiânia onde nos cumprimentamos cordialmente e de maneira totalmente pacífica, acho que foi a última vez que encontramos. Não existia mais nenhuma animosidade entre nós. Estávamos em paz!

Muito tempo depois, quando aconteceu a morte dele, e eu já estava a um bom tempo longe da política, estava vivendo em paz e acho que tinha mais de um ano sem encontrá-lo. Naquele momento de sua morte, eram outras contendas e brigas que ele estava envolvido, com outras pessoas, por outros motivos e que muita gente de Anápolis sabe sobre o q estou falando.

Durante a época dos nossos problemas, só o que fiz foi sempre pedir ajuda e proteção à polícia. Ir à justiça, que é o que devemos fazer. Repito, os processos estão aí para comprovarem.

conversei com eles fora de algum evento, mas exercia cargo público na prefeitura de Anápolis e depois no governo onde tirava fotos todos os dias com dezenas de pessoas em eventos? Sou suspeito por fotos públicas? Mas onde está alguma atuação minha com esses supostos executores do crime? Um diálogo, uma ligação, um encontro, algum vínculo? Onde?

E as outras direções e contendas da época da morte do Fábio, não estão olhando? As brigas que ele estava envolvido na época, inclusive no dia de sua morte não fazem parte da investigação? Estão olhando para o lado certo? Tanto tempo depois, tantos acontecimentos depois, tentarem vincular a mim algo que a muito já estava superado entre nós!

Eu de verdade lamento muito o q a família do Fábio passou e está passando, mas a minha família também está sofrendo demais com esse tamanho de injustiça, com essa insanidade, tenho filhos pequenos que não estão entendendo o que está acontecendo, mulher, irmão , irmã, uma mãe que está de cama, família, amigos. Eu nunca estive envolvido em nenhum crime, não sou bandido, tenho família , empresa onde estou todos os dias trabalhando, endereço fixo, todos me conhecem, sabem da minha rotina e de repente estou servindo para desviar a atenção dos verdadeiros culpados? É ainda importante lembrar que existe outro crime com envolvimento de alguns mesmos acusados de executar esse, me falaram até que haviam juntado os casos no mesmo inquérito e que de repente não se fala mais nisso? O que eu tenho a ver com isso? Analisem os fatos. E a verdade é que temo pela minha vida, pq assim, ficaria fácil encerrar o caso e deixar livres os verdadeiros culpados. Mas eu pergunto onde está alguma materialidade minha com os executores do crime? Onde? Quais as provas? Quais evidências concretas? Estão com meu celular, quebraram todos os meu sigilos, me vasculharam todo, onde aponta algo concreto pra mim? Onde?

A política só serviu para me destruir, estou pagando para ao mesmo tempo atingirem e também livrarem outras pessoas, eu já um tempo decidi me afastar da política e estou reconstruindo minha vida e agora novamente acusações sem nenhuma materialidade, sem nenhuma concretude? Ilações? Apenas uma fala de inimigos políticos do governo e ainda para através de mim atingirem terceiros? Mas não precisa ter provas reais e concretas para uma suspeita e acusação dessa gravidade? Se tiverem alguma prova que seja, além de uma fala solta e suspeita, apresentem!

Eu quero e vou contribuir no que estiver ao meu alcance e confio na justiça e principalmente em Deus!”