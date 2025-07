O que vai abrir no lugar da Marisa em Anápolis? Ponto no Centro já está em obras

Imagens mostram movimentação no local onde funcionava a tradicional loja, fechada desde 2023

Samuel Leão - 14 de julho de 2025

Local onde ficava loja da Marisa em Anápolis está em reforma. (Foto: Portal 6)

Fechado desde maio de 2023, o ponto onde funcionava uma loja da Marisa, no Centro de Anápolis, está passando por obras.

A movimentação indica que um novo empreendimento deve ser instalado em breve no local.

Leitores do Portal 6 registraram, nesta segunda-feira (14), imagens que mostram trabalhadores atuando na reforma do imóvel, sinalizando o início das mudanças estruturais.

Ainda não foi divulgado oficialmente o que será inaugurado no espaço.

No entanto, as expectativas são altas, já que o ponto está situado em uma das áreas mais valorizadas da cidade — na Rua Engenheiro Portela, próximo ao Terminal Urbano e à Praça Americano do Brasil.