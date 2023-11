Jovem impressiona ao mostrar quanto o namorado ganha em uma semana como motorista de app

Uma influenciadora de Santa Catarina (SC) impressionou ao mostrar o quanto o namorado dela fez em uma semana trabalhando como Uber em Florianópolis (SC).

Identificada como @anagoncalvess___ no Instagram, a jovem teve o vídeo repercutido pela página de humor “Uber da Depressão”, onde acumula mais de 700 mil visualizações e 20 mil curtidas.

Na postagem, Ana destacou que a cidade vive o início de temporada de turismo, no começo do mês de novembro.

Dessa forma, ela mostrou os registros do namorado dela, Fellipe Linck, trabalhando entre os dias 06 e 12.

No primeiro dia, que é uma segunda-feira, o jovem trabalhou por 05h e conseguiu ganhar R$ 236. A quantia, que já era boa, foi aumentando conforme os dias foram passando.

Chegando na quinta-feira, no que Ana diz que “já é final de semana”, o namorado arrecadou R$ 540, fazendo 25 viagens em 11h online na plataforma.

Mas o dia mais surpreendente é sexta-feira. Na ocasião, em 11h trabalhadas, Felipe fez 41 viagens e acumulou R$ 653.

Somando todos os dias, o motorista acumulou R$ 3.123,20 com o trabalho. Descontando os gastos com combustível (de R$ 528) e com o aluguel do carro (R$ 580), o jovem conseguiu render R$ 2.015 ao longo dos sete dias.