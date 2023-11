Quem tem uma moeda de 50 centavos como essa pode receber até 300 vezes mais

Com a chegada de novas tecnologias de pagamento, como o PIX e o pagamento por aproximação, por exemplo, as rotinas de transações financeiras com moedas e notas diminuíram drasticamente.

Você já pensou se pudesse pegar uma moeda de 50 centavos do seu bolso e conseguir fazer com que essa quantia se multiplicasse e chegasse a um montante 300 vezes maior que o valor normal dela para gastar como quiser?

Isso pode acontecer tranquilamente na sua vida, basta apenas você ter a sorte de encontrar uma moeda rara, com uma característica incomum das demais e vender para os colecionadores de moedas.

O universo da numismática (coleção de moedas) avalia e remunera bem moedas raras considerando suas dimensões históricas, artísticas e econômicas de criação e veiculação no mercado.

E o artefato da vez é um modelo de R$ 0,50 centavos de alto valor nesse universo da coleção por apresentar uma falha de cunhagem bem específica e rara.

Ela atingiu a bonificação de R$ 150 por apresentar um disco completamente liso na sua configuração.

A expressão “50 centavos” na parte do reverso não foi cunhada de fábrica e a superfície ficou totalmente lisa, um erro raro de produção da Casa da Moeda.

Será se você tem alguma assim em casa? Confira a imagem da raridade: