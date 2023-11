O mundo está cheio de gente manipuladora por aí e existem algumas frases que elas dizem com frequência e muitos não percebem.

Sempre que estamos diante de uma situação como essa de uma pessoa com característica tóxica assim, é preciso se atentar a alguns sinais e indícios para afastar esse ser imediatamente da sua vida.

Pensando nisso, separamos para você uma lista com algumas frases que uma pessoa assim sempre vai usar para tentar diminuir, ferir ou atacar alguém de forma controladora.

6 frases que uma pessoa manipuladora diz com frequência e os outros não percebem

1. “Se você não concordar comigo, estará contra mim. A escolha é sua!”

Com uma frase dessa você já percebe a cara de pau da pessoa em querer influenciar a outra para que esteja do lado dela ou do contrário estará criando uma confusão das grandes. Um traço bem característico de quem tem esse perfil de querer controlar os outros e tudo à sua volta.

2. “Eu não queria te incomodar, mas já que você insiste…”

Uma outra forma de tentar controlar uma pessoa e induzi-la a fazer o que se quer de uma forma mais sutil e sem parecer muito grosseira. A sutileza é uma forma de manipulação muito pesada.

3. “Ninguém mais se importa tanto quanto eu me importo com você”

Uma forma de querer tentar demonstrar controle por meio da chantagem emocional. Um traço bem característico de pessoas com esse tipo de personalidade tóxica e difícil de lidar.

4. “Se realmente me amasse, faria isso por mim”

Um outro meio de usar a manipulação para conseguir o que se deseja se valendo do uso de chantagem com sentimentos e atitudes. Apelar para o amor ou o afeto como moeda de troca para o que se deseja.

5. “Você é tão emotiva, não foi isso que eu quis que sentisse”

Manipuladores frequentemente tentam fazer as pessoas duvidarem das próprias percepções e sentimentos delas. Rotulando alguém como emotiva, eles acabam conseguindo desqualificar e deslegitimar os sentimentos, tornando prejudicial a relação construída.

6. “Você não confia em mim?”

Uma técnica muito vulgar que tenta desviar a atenção das ações de uma pessoa de ações questionáveis, colocando a culpa no outro para, supostamente, duvidar de sua confiança e integridade moral.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!