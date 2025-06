Os 3 signos mais fáceis de lidar do zodíaco (são muito tranquilos)

Esses nativos preferem o caminho da harmonia, evitam conflitos desnecessários e sabem lidar com as diferenças com sabedoria

Gabriella Licia - 22 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Julia Avamotive)

Quando o assunto é convivência, algumas pessoas já chegam transmitindo paz e acolhimento. No universo da astrologia, isso não é coincidência: certos signos carregam uma energia naturalmente leve, conciliadora e tranquila, o que torna o convívio com eles algo agradável e sem grandes desgastes.

Esses nativos preferem o caminho da harmonia, evitam conflitos desnecessários e sabem lidar com as diferenças com sabedoria.

Se você é do tipo que valoriza relações leves, sinceras e com mais risos do que discussões, talvez já tenha cruzado com esses signos e experimentado essa sensação gostosa de estar perto de quem sabe ouvir, compreender e relevar.

Eles não são submissos nem apáticos, mas sim equilibrados, e conseguem manter a calma mesmo quando o ambiente está tenso. Isso faz com que se destaquem em amizades, namoros e até no trabalho. Confira agora de quem estamos falando?

Os 3 signos mais fáceis de lidar do zodíaco (são muito tranquilos):

1. Libra

Governado por Vênus, o signo de Libra tem como essência a busca pela harmonia e pelo equilíbrio. São diplomáticos, gentis e prezam por ambientes agradáveis.

O libriano é um dos clássicos signos que evitam ao máximo os confrontos, sempre tentando entender o lado do outro antes de tomar qualquer decisão. Por isso, são ótimos em resolver conflitos e manter relações duradouras e pacíficas.

2. Peixes

Sensíveis e empáticos, os piscianos costumam ser compreensivos até demais. Estão sempre dispostos a ajudar, acolher e perdoar. Não guardam rancor com facilidade e preferem o diálogo à discussão. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro faz com que sejam companheiros amorosos e amigos leais.

3. Touro

Apesar da fama de teimoso, Touro é um signo estável e paciente. Gosta de rotina, conforto e tranquilidade. Detesta confusão e valoriza relações seguras e afetuosas. Quando se sentem seguros, são extremamente dóceis, confiáveis e protetores. A convivência com taurinos costuma ser calma e prazerosa, desde que respeitem seus limites.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!