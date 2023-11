Anapolino, governador de Roraima é cassado por distribuir cestas básicas em ano eleitoral

Governador de Roraima, o anapolino Antônio Denarium (PP) foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR). Entretanto, permanece no cargo até que decisão seja homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Denarium era acusado de criar o programa ‘Cesta da Familia’, em janeiro de 2022, para a distribuição de cestas básicas para cerca de 50 mil famílias do estado.

A defesa do governador afirmou que foi realizada apenas uma mudança no nome do programa ‘Renda Cidadã’, criado em 2020, no auge da pandemia de Covid-19.

No entanto, o entendimento do Ministério Público Eleitoral (MPE), foi de que a alegação não procedia, já que os dois programas não possuíam nenhuma semelhança.

Em nota, a assessoria de Denarium afirmou acreditar na reversão da sentença pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).