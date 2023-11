Chega nova função no WhatsApp que vai fazer muitas pessoas tomarem cuidado com o que enviam

O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones mais famoso e utilizado no mundo.

Por meio dele, os usuários podem enviar imagens, vídeos, áudios, mensagens de texto e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet.

A constante demanda por atualizações reflete em busca por inovações, aprimoramentos e a frequente comunicação com usuários para entender o que eles querem e buscam dentro da plataforma de mensagens.

Buscando atender aos pedidos dos consumidores, o mensageiro decidiu incorporar, em sua versão beta, uma nova atualização que está dando o que falar.

Vem aí o lançamento de uma nova função que permite os usuários localizarem mensagens com base em uma data específica que eles pesquisarem.

A nova funcionalidade permite que as pessoas possam pesquisar mensagens, fotos, vídeos, áudios ou documentos que foram enviados ou recebidos em uma determinada data, a hora que desejarem.

Outra possibilidade é de poder fazer pesquisas no app com base em palavras específicas, com o intuito de dinamizar e ajudar ainda mais na facilidade de comunicação e busca de dados.

A atualização está sendo considerada, nos fóruns de internet, uma “dor de cabeça” para pessoas que gostam de esconder conversas sigilosas ou informações sensíveis porque vai tornar mais difícil ocultar ou encobrir uma comunicação realizada.

Até o momento, esse novo recurso só está disponível na versão beta do WhatsApp para Android e logo chegará a todos os aparelhos pois ainda segue em fase de testes.