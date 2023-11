Concurso público tem vagas espalhadas em 9 municípios de Goiás

Já estão abertas as inscrições para o concurso público de vagas no cargo de docente de ensino superior da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Ao todo, são oferecidas 89 vagas, sendo 45 para a área de Educação e Licenciaturas e 44 para a área de Ciências Sociais Aplicadas.

Com relação aos salários, as remunerações podem chegar até a R$ 3.948,44 para uma carga de 40 horas semanais.

Os aprovados serão distribuídos para atuar nas cidades de Inhumas, Formosa, Quirinópolis, Porangatu, Campos Belos, Goianésia, Uruaçu, São Miguel do Araguaia e Minaçu, a depender da área de especialização.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro no site do Núcleo de Seleção da instituição., através de uma taxa de R$ 250.

Serão cinco etapas: prova objetiva; prova dissertativa; prova didática; avaliação de títulos e produção científica; e avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2024 nos municípios de Anápolis, Caldas Novas, Campos Belos, Formosa, Inhumas, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Goianésia, Goiânia, Luziânia, Morrinhos, Pirenópolis, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Trindade e Uruaçu. Já a prova didática será realizada nas cidades de Anápolis e Goiânia.

Para mais informações, consulte o edital.