Diversas cidades de Goiás podem dar adeus ao calorão com tempestades a vista; veja quais

Marcado como um mês de temperaturas altas e pancadas de chuvas espaçadas, os últimos dias de novembro poderão dar uma trégua nas máximas dos termômetros e também na sensação térmica que atingiu a beira dos 40 º C em diversas cidades de Goiás.

A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para esta quarta-feira (22) aponta para máximas mais amenas e umidade do ar com significativa melhora.

A mudança no tempo é reflexo da chegada de pancadas de chuvas esperadas para todo o estado. Inclusive, Uruaçu, que fica na região Norte e reconhecida pelo calorão, vai puxar a fila do volume de chuva – com 12 mm, assim como Rubiataba.

Com pouco menos, 8 mm, estão cidades localizadas em diversas regiões do estado: Porangatu, Goiandira, Cumari, Itumbiara, Nova Aurora e Cristalina. Nelas, os termômetros vão girar entre 32 º C e 33º C – exceto a última onde a estimativa é de chegar até 30º C.

Goiânia, Luziânia, Rio Verde e Três Ranchos também também contarão com essas temperaturas, mas com um volume de água menor, 7 mm.

Anápolis, por sua vez, terá a menor máxima do estado – com 28º C.

Próximos dias

Conforme o Climatempo, a tendência é de que essa configuração permaneça na capital pelos próximos quatro dias. Com a perspectivas de chuvas, as máximas dos termômetros devem estacionar entre 30º C e 33º C.

Em Anápolis, até sábado (25), a temperatura não deverá ultrapassar os 30ºC, sendo a mínima de 20º C para todos os dias. Já a probabilidade de chuva atinge 90%.