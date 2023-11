O passo a passo para montar uma sala de cinema no quarto gastando menos de R$ 1 mil

Com o preço dos ingressos ficando cada vez mais alto, ter uma sala de cinema no quarto é um sonho e iria garantir horas de diversão com a família e os amigos.

O que ninguém te conta, é que ter uma telona em casa é possível e o investimento não passa de R$ 1 mil, sendo bem mais barato que comprar uma televisão.

A seguir, confira o passo a passo para ter a sétima arte no conforto do seu lar com um preço que cabe no seu bolso.

Primeiro de tudo, é necessário comprar um projetor de qualidade, que ao contrário do que muitos pensam, cabe no bolso de grande parte da população.

O item custa por volta de R$ 500, podendo variar o valor de acordo com a qualidade. Com esse investimento, você encontra aparelhos que reproduzem imagens em HD 1080p.

Depois do projetor, você precisa comprar um Google Chromecast, que pode ser encontrado por cerca de R$220, porém, existem versões mais baratas do transmissor.

Ele é necessário para transmitir filmes e séries direto do celular para o projetor, sem exigir uma alta qualidade da internet residencial fixa.

Em seguida é só comprar uma caixa de som com saída USB, geralmente usada em computadores e notebooks. Elas serão as responsáveis por ter uma qualidade de som de cinema em casa.

As caixas de som,podem ter preço de R$ 50 a R$ 150, de acordo com o modelo e qualidade. Escolha uma que atenda sua necessidade.

Caso as paredes do seu quarto sejam brancas, não será necessário comprar uma tela de projeção, porém, a tela inibe os reflexos e melhora a qualidade da imagem.

Telas de projeção podem custar de R$ 80 a R$ 200, variando conforme com o modelo e qualidade do item.

E prontinho: agora você já tem tudo que é necessário para ter uma sala de cinema no seu quarto, e o melhor, gastando menos de R$ 1 mil.

Ter uma tela de 80 polegadas e um som digno de grandes produções nunca foi tão fácil. Gostou da dica? Confira o vídeo com mais detalhes disponível no Instagram @proximo.filme.